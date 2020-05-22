進入畢業季，北市根據中央流行疫情指揮中心「防疫新生活運動」，推出北市版畢業典禮、旅行指引。畢典須取先得家長、老師代表共識，減少外賓邀請並採實名制、交健康管理聲明書，避免具飛沫傳染疑慮表演；畢旅以班級為單位，同班同車、全程戴口罩，選擇防疫措施完善的餐廳和旅館用餐與住宿。

台灣新冠肺炎疫情趨緩，不少學生與家長都相當期待參加畢典和畢旅，北市教育局長曾燦金表示，根據教育部規定，高中以下學校及幼兒園，在落實各項防疫規範下，大型活動可不受室內100人、室外500人限制，市府依循中央推出北市版畢典、畢旅指引。

曾燦金指出，舉辦畢典前，須由學校邀家長、老師代表討論取得共識，除減少邀請外賓，若開放家長參加，參加人員採實名制、繳交健康管理聲明書、量體溫戴口罩，並採人流控制、限制人數，如規畫家長照相專區或線上直播區。

他說，畢典表演要保持社交距離、避免具飛沫傳染表演，像是表演吹笛子、合唱，演出學生只要保持適當距離，不必戴口罩。

至於畢旅，曾燦金說，同樣要取得家長、老師代表共識，車輛安排以班級為單位，同班同車全程戴口罩，每日量體溫，上車前手部噴酒精消毒，另司機、領隊或導遊要繳交健康管理聲明書。

曾燦金指出，學校行前場勘，優先選擇防疫完善的餐廳和旅館，用餐以1人1份餐點為原則，可採包場、獨立空間區隔或增設隔板，住宿以同車同寢、單人單床為原則。

(中時 )