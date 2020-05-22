民進黨立委何欣純今日在立法院召開「台鐵已紓困，店家拿不到 微風良心何在？！」記者會。（趙雙傑攝）

新冠肺炎重創大眾運輸業，台鐵旅客運量大幅下滑，各車站的人流更是慘不忍睹，交通部因此針對台鐵各場站的店家爭取編列紓困預算。然而，台北車站店家集體控訴台鐵局委託經營的微風集團不僅沒有將政府紓困金發給他們，而且在爭取紓困過程中百般刁難，甚至揚言想要解約的店家就要付出數倍的違約金。

民進黨立委何欣純今天召開「台鐵已紓困，店家拿不到，微風良心何在？」記者會。她指出，台北車站就是由微風場站開發公司得標，其大股東就是社會所熟知的微風集團，與台鐵局的合約期間到2025年4月，也就是所謂的「二房東」，然後再招租下游店家與廠商。

何欣純表示，這次台鐵對於379家車站店家紓困計算期間為今年4-6月，針對租金及定額權利金予以補貼，金額共計1.25億，並且要求包含微風在內的「二房東」簽署承諾書，同意50％以上的金額提供承租店家補貼。台鐵局於5月18日核定金額736萬5216元，並在5月20日撥付4、5 月補貼款給微風。

陳情店家指出，從3月底就說要紓困，直到現在台鐵局的錢終於來了，但微風面對第一線廠商有關紓困款項的詢問，不但採取規避、對於「保底抽成」 更採取強硬的態度，甚至還要承租店家同意微風不合理的要求。

何欣純要求交通部與台鐵局針對各站承租促參業者第一線之店家，於一周內依據廠商簽署承諾書內 容主動進行查對,並依相關規定辦理。 此外，針對此次未能確實執行政府紓困之廠商，未來續約等相關機制應儘速提出各項檢討。

(中時 )