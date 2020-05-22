紓困之亂，台南市傳出有民眾因為資格不符，請領不到1萬元補助，心有不甘，連續5天到區公所質問承辦人員或透過電話咆哮發飆，昨天甚至持棍棒在公所外徘徊，還跑承辦主管住處踹門，造成承辦人員心生恐慌，也已報警處理；民眾脫序行為造成第一線承辦人員身心壓力，甚至不敢加班，干擾案件審核進度。

台南一名陳姓男子11日到區公所申請擴大紓困金1萬元，得知同戶籍的胞兄早一步已先辦理申請，男子惱怒未如願獲補助，竟認為是遭到刁難，遷怒區公所承辦人員，除了天天打電話到公所咆哮承辦人員，甚至跑到區公所質問、飆罵，承辦人員每天都好言、柔性勸導溝通，卻未見效。

陳男昨天更一度持棍棒在公所大門外徘徊，更脫序的是，最後還跑到承辦主管住處兩度踹門，鄰居好意致電告知該名課長家人，讓該名課長備感無奈與心酸，「連續2周都在忙紓困申請案，每天忙到晚上7、8點，還要面對民眾不理智的行為，很累。」

相關承辦人員吐露無奈心聲，強調面對紓困方案，希望可以盡量滿足民眾需求，但額外的情緒反應，是他們難以承受的壓力，甚至有些公所也傳出有人表明不想加班，擔心人身安全。

有區公所坦言，紓困造成不少第一線職員工作量加劇，但大家都很認真加班，沒有怨言，倘若同仁因為類似民眾脫序行為，擔憂人身安全，衝擊加班意願，只會造成請領案件審核進度受阻，真正有需要被紓困的民眾反而被影響。

(中時 )