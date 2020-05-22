食藥署22日表示，「瑞基海洋生物科技公司」捐贈5台經食藥署專案核准製造的新冠病毒檢測儀器「瑞基自動化核酸分析儀」，贈與中央流行疫情指揮中心，目前預計放置地點為衛福部澎湖醫院、衛福部金門醫院、連江縣立醫院、蘭嶼衛生所及綠島衛生所等5單位，提升國家防疫量能。

衛福部長陳時中為此一早前往澎湖參加捐贈儀式，感謝廠商捐贈。也因此，今日下午例行2點的疫情記者會，順延至3點舉行。

因應國內緊急疫情所需，食藥署表示，為全力加速醫療器材防疫物資上市，積極輔導業者迅速投入防疫用醫療器材之生產，瑞基海洋公司生產「瑞基新型冠狀病毒（orf 1ab）檢測試劑」及「瑞基自動化核酸分析儀」，於4月30日取得食藥署專案製造核准。

食藥署說，該產品利用自動化核酸萃取及分析儀器，醫護人員採檢後只需將檢體放入儀器，即可自動得到檢測結果，無須前處理，檢測時間約85分鐘，且儀器體積較小，使用上相對大型分析儀器較為便利。

(工商 )