新冠肺炎病毒蔓延全球，超強傳染力，讓不少先進國家也紛紛淪陷，而病毒除了會人傳人，屍體上的病毒也具傳染力，導致「屍傳人」的事件，也陸續傳出。日前印尼就爆發一起集體感染新冠肺炎的個案，起因是當地一處村落，村名不理當地衛生局警告，在領回因新冠肺炎病逝死者的遺體後，堅持遵守習俗，替死者沐浴更衣，結果造成全村有15位村民染病。

綜合外媒報導，位於印尼東爪哇省、詩都阿佐的一處村莊，日前有一位新冠肺炎患者，於2周前在醫院裡死亡，依照傳染病防治程序，遺體必須在短時間內盡速火化，但死者家屬強力要求想要領回遺體，院方後來用塑膠膜仔細包裹好屍體，再放進棺材交還親友，讓他們舉行葬禮。

想不到家屬在領回親人遺體後，不但沒有立即火化，反而打開棺材，解開塑膠膜，依當地習俗替死者沐浴更衣。就是這個接觸的過程，導致了當地至少15位村民陸續染病，突破該地區肺炎單日確診紀錄。目前印尼當局的防疫人員，已經到該村落展開疫調，希望能趕快控制疫情。

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(中時電子報)