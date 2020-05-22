雨炸台南，曾文水庫集水區從凌晨至上午11點，累積下了116毫米雨量，此波鋒面從18日起的雨量，帶來約3000萬噸的入流效益，對水庫而言不無小補，對水情稍有解渴。

受滯留鋒面影響，南部山區近日降雨明顯，台南南化山區累積雨量達50毫米以上，供應民生用水為主的南化水庫，今天凌晨起，上游集水區累積雨量也有122毫米以上，18日鋒面接近以來，估計有1500萬噸的進帳。

截至上午11點，曾文水庫水位上升至195.19公尺，曾文、烏山頭水庫容量達9833萬噸。南化水庫水位上升至160.77公尺，庫容量達1850萬噸。而高屏溪因濁度太高，先暫停取水。

去年此時曾文、烏山頭水庫容量已達22399萬噸，南水水庫也有6678.1萬噸容量，雖然現在水量還未達理想，水利署南區水資源局副局長鄒漢貴表示，接下來入流量速度會加快，若按氣象預報未來3天的山區仍會下雨，累積雨量有可能達到900毫米，對水情更有幫助。

(中時 )