台灣防疫再添新生力軍，瑞基海洋公司捐贈5台新冠病毒檢測儀器「瑞基自動化核酸分析儀」，率先在全國5離島澎湖、金門、連江、蘭嶼、綠島安裝出發，衛福部長陳時中22日跨海澎湖受贈，讚譽國產之光。

全民防疫總動員，瑞基海洋生物科技公司宣布捐贈全自動核酸分析儀、新冠病毒檢測試紙劑、新冠病毒檢測劑陽性對照組等相關配件，支持中央流行疫情指揮中心。

其中最受矚目的「瑞基自動化核酸分析儀」是今年4月剛取得食藥署專案製造核准，醫護人員採檢後只需將檢體放入儀器，即可自動得知檢測結果，無須前處理，檢測時間僅85分鐘。

衛福部考量外島防疫時效性及資源缺乏，決定將5台新冠病毒檢測儀器率先進駐衛福部澎湖醫院、金門醫院、連江縣立醫院、蘭嶼衛生所及綠島衛生所，強化防疫能量。

捐贈儀式跨海澎湖舉行，衛福部長陳時中、衛福部醫療社福機構管理會執行長王必勝、食藥署長吳秀梅、澎湖縣長賴峰偉縣長、議長劉陳昭玲、立委楊曜及5離島代表親臨現場加油打氣。

陳時中表示，防疫就是與時間賽跑，仍須落實防疫新生活運動，稱許澎湖縣防疫超前部署零確診，大力推薦澎湖觀光好環境、海鮮一級棒；同時讚賞瑞基公司是國產之光，力挺國家防疫。

(中時 )