威盛(2388)宣布，旗下產品威盛Mobile360 M820車載安全系統，已獲得AWS IoT Greengrass認證。AWS IoT Greengrass可無縫擴充AWS服務至邊緣裝置，並允許系統於無法連接網路時，得以使用本地生成數據並即時作出回應，為已上路車輛的一大重要特點。

威盛全球行銷副總Richard Brown表示，威盛Mobile360 M820獲得AWS IoT Greengrass認證此舉，突顯了威盛致力於為營運者提供優化布署路徑，並使其車隊得以實行AWS服務，此高度整合解決方案加速了從邊緣至雲端的先進車隊管理及車載安全應用的整合。

威盛Mobile360 M820是一款堅固耐用的無風扇車載安全系統，可支援廣泛的先進技術，如駕駛人輔助、駕駛人監控，以及包括盲點偵測、前方碰撞偵測、道路偏移警示和環視監控影像等態勢感知特點，其主要特點還包括支援9個FAKRA攝影鏡頭連接器、千兆乙太網、4G LTE無線連接、Wi-Fi和GPS/GNSS、寬溫工作範圍及IGN的9-36V電壓輸入。

(時報資訊)