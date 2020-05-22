新冠肺炎疫情緩和，台北市教育局訂定各級學校畢業典禮及畢業典禮防疫指引，希望能在疫情影響下，轉化限制成為創意的新機，給學生一個難忘而特殊的回憶。

北市教育局呼應「中央流行疫情指揮中心」防疫新生活運動，於完備落實各項防疫規範下，由學校邀集家長會、教師會、學年教師召開會議討論後，取得共識辦理畢業典禮、畢業旅行，兼顧防疫與學生的學習活動。 本市的畢業典禮防疫指引，包含宜減少外賓邀請，倘經會議共識開放家長參加，參加人員採實名制、繳交健康管理聲明書、進行體溫檢測及配戴口罩及人流控制，表演活動保持社交距離、避免具飛沫傳染疑慮之表演，以多元方式、個別班級、部分班級輪流、或戶外(穿堂)場地辦理，散場時加強人流疏散。

教育局指出，鼓勵學校師生規畫所屬防疫創新版畢業典禮，如可結合學生自主學習，分組合作、蒐集資訊、策畫執行，共同完成屬於學校特色之創意畢業典禮；並鼓勵學校及師生在規劃畢業典禮的同時，融入對社會議題之關注、弱勢族群之同理及對社會上默默付出防疫人員之感謝，兼顧畢業典禮感恩、祝福與成長之意義。

教育局表示，在防疫新生活的原則下，畢業旅行選擇適當景點、同班同車、每日量測體溫、優先選擇防疫措施妥善的餐廳、保持適當用餐距離或規劃隔板，以一人一份餐點為原則；畢業旅行應以單日往返為優先規劃原則，倘經共識仍有住宿需求，優先選擇防疫措施完善之旅館、入住前確實消毒，以同班在同車或同寢等方式為辦理原則；出發前需讓家長充分了解，並辦理行前說明會，完整說明行程應注意之規範及防疫配套規劃，讓家長、師生皆能放心有安全、健康的畢業旅行。

教育局呼籲，各校於辦理活動同時，仍應加強各項防疫措施，以避免可能之群聚感染，提供學生豐富的學習活動。

(中時 )