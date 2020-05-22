錢櫃大火案練台生100萬交保 限制出境出海住居 20:422020/05/22 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 錢櫃KTV4月火警釀6死，台灣台北地方檢察署今天為釐清消防安全設備為何關閉等疑點，以嫌疑人身分傳喚錢櫃董事長練台生，訊後諭令新台幣100萬元交保，限制出境、出海與住居。 台北市錢櫃KTV林森店火警因消防設備全面關閉，造成6死，檢警偵辦後，陸續傳喚錢櫃翁姓經理、張姓副理、陳姓襄理、負責電梯整修工程的黃姓員工和王姓工頭等，偵訊後分別諭令交保。（編輯：李明宗）1090522 (中央社) #錢櫃 #火警 #出境 #消防 #設備 也許您會感興趣 社會熱門新聞 剝人皮砍頭燉湯 女魔頭將男友做成菜餚 - 社會 長髮清秀美魔媽 假學歷騙倒台積電老公 網酸：竹科男 - 社會 暴雨侵襲高雄 仁武區道路成為滾滾黃河 - 社會 人夫問小三：「妳腿會軟嗎？」 正宮印637頁調情對話大反擊 - 社會 馬尾妹搭手扶梯「屁股蛋爆出」 阿怕偷瞄網笑：「真男人」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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