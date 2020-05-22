錢櫃KTV4月火警釀6死，台灣台北地方檢察署今天為釐清消防安全設備為何關閉等疑點，以嫌疑人身分傳喚錢櫃董事長練台生，訊後諭令新台幣100萬元交保，限制出境、出海與住居。

台北市錢櫃KTV林森店火警因消防設備全面關閉，造成6死，檢警偵辦後，陸續傳喚錢櫃翁姓經理、張姓副理、陳姓襄理、負責電梯整修工程的黃姓員工和王姓工頭等，偵訊後分別諭令交保。（編輯：李明宗）1090522

(中央社)