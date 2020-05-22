山區雨勢不斷 屏縣霧台鄉下午停班停課 12:222020/05/22 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 屏東山區谷佳聯絡道路因坍方阻道，警方隨即出動交管。（翻攝畫面／林和生屏東報導） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因滯流鋒面南移，中央氣象局針對南部地區發布豪雨警報，屏東山區22日起雨勢不斷，屏東縣政府22日中午宣布，霧臺鄉因持續下雨，考量聯外道路台24線易崩坍，下午停止上班上課。 (中時 ) #上班 #上課 #雨勢 #山區 #屏東縣政府 也許您會感興趣 推薦閱讀 雨連下一周！專家曝雨勢較大2時間 21:572020/05/18 生活 雲林沿海豪雨 低窪地區1度淹水 12:072020/05/19 社會 嚴防梅雨勢釀災 125名特戰勇士前進偏遠土石流潛在山區待命 18:392020/05/19 社會 梅雨重頭戲到！致災降雨時間曝光 08:122020/05/21 生活 大雨來襲 台南22日上午5點更新上班上課訊息 21:392020/05/21 生活 屏東22日正常上班上課 22:102020/05/21 生活 高巿茂林、桃源、那瑪夏3區22日停班停課 23:502020/05/21 生活 雨彈襲南部 高雄3山區停班課 04:102020/05/22 社會新聞 狂風暴雨襲台 雨炸南高屏！20縣市豪、大雨特報 03:522020/05/22 生活 不斷更新》豪雨暴襲全台 停班停課一覽表 07:042020/05/22 生活 生活熱門新聞 運來了！命理師：這3生肖520後財運最旺 - 生活 不斷更新》豪雨暴襲全台 停班停課一覽表 - 生活 致災性降雨何時結束？吳德榮曝滯留鋒離台日 - 生活 梅雨季見這大不妙 鄭明典曝超危險 - 生活 越晚雨越大！高雄市府宣布明天這三區停班停課 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。