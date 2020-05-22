愛的接力不停歇，南台中家扶中心招募寄養家庭。（南台中家扶中心提供／盧金足台中傳真）

南台中家扶中心現有54戶寄養家庭提供服務，但寄養家庭會因為年紀、健康、生涯規畫或其他因素退出、流失，在受虐兒的照顧媒合上也會因寄養家庭的屬性出現床位不足現象，目前特別需要可以照顧嬰幼兒的寄養家庭，號召大家加入寄養家庭的行列，守護孩子的幸福，幫助受虐兒童，提供溫暖安全的家。

南台中家扶中心表示，依衛福部統計，全台每年約有1700名孩子接受安置，可能的原因有家庭功能不彰、父母重病、入獄、抑或遭不當對待等，盡管她們和這些弱勢孩子沒有血緣關係，但在孩子遭遇困難時，寄養家庭總是扮演守護神的角色，陪伴在孩子身邊。

「媽媽」、「阿姨」、「阿嬤」都可能是寄養童對寄養媽媽的稱呼，寄養媽媽將自己的愛擴及到自身家庭之外，敞開胸懷接納身心受傷的孩子，細心用愛灌溉，重新感受家庭溫暖，也幫助建立自己對未來的希望，有些孩子結束安置後，長大了依舊會記得過往被呵護照顧的溫暖，逢年過節都回來探視。

今年南台中家扶中心許多的寄養媽媽們，收到曾經照顧過孩子捎來的母親節賀卡，隻字片語皆是滿滿祝福及感謝，看著這些卡片寄養媽媽回想過去的辛苦都值得了。

已成年自立的寄養童小嫚分享，每年的生日，她會打電話給寄養媽媽說，「媽媽今天是我生日，常聽人說自己的生日就是母難日，雖然妳不是我親生媽媽，但是在妳照顧我的那五年裡，還有現在，妳一直是我的媽媽，謝謝妳小時候和現在那麼愛我，也很謝謝妳當時沒有放棄我，還用愛滋養我，今天是我的生日，我想跟妳說聲謝謝，謝謝妳教養我以及疼愛我，才讓我活得那麼健康。」

南台中家扶中心主任王金敦表示，「有寄養媽媽的付出，讓更多受傷的孩子能受到即時的照顧，傷口會隨時間慢慢癒合，但需要有寄養媽媽、寄養爸爸這樣的重要他人從旁協助

，才能讓寄養童重建心靈健康，對人產生信賴。」

(中時 )