《中時電子報》精選5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今（22）日的國際新聞重點。

【1】 嚴正警告！川普：北京若推港版國安法 美將強烈反應

正在舉行的中國大陸第三次人大會議中，宣布議程將審議備受全球注目的香港版國安法。對此，美國總統川普表示，若北京堅持推動實施「香港版國安法」的計畫，美將強烈反應。

【2】 又要退群了！川普：美將退出「開放天空」條約

一向藐視國際組織與國際間條約的美國川普政府又要「退群」了！美官員21日表示，由於俄羅斯未遵守有35國簽署的「開放天空」條約，美國打算退出，為去年退出與俄羅斯之間的「中導條約」後，最新退出國際間條約的決定。

【3】 華為孟晚舟引渡即將裁定 可能下周就自由

據《南華早報》報導，加拿大卑詩省最高法院周四宣布，副首席法官霍姆斯將在27日將公佈孟晚舟雙重犯罪問題的裁決結果，要是控方無法證明孟晚舟在美國的犯罪指控在加拿大也成立，那雙重犯罪就不成立，而這意味著美國無法引渡孟晚舟。

【4】 白宮報告 將加強對陸施壓

白宮20日發表一份新的對陸戰略報告「美國對中華人民共和國的戰略作法」，其中全方位抨擊所謂陸方掠奪性的經濟政策、軍事擴張與惡意活動等，指其對美國經濟利益、安全及價值造成威脅，並直言當「靜默外交」徒勞無功時，美方會加強對大陸公開施壓。

【5】 防隱患 人大審議港版國安法

因應香港可能成為大陸的國家安全隱患，大陸全國人大發言人張業遂21日晚宣布，全國人大將審議《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定(草案)》，外界簡稱為「港版國安法」，這等於大陸中央政府變相直接為香港安全問題立法。

(中時電子報)