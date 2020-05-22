港股午盤跌逾1,100點 12:142020/05/22 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 恒指跌勢持續，臨近午盤跌幅擴大至過千點。中午收跌1,119點，跌幅4.61％，成交金額875.63億港元。 上證指數半日收報2,830點，挫1.3％；深成指10,671點，挫1.6％。 藍籌與國指成分股全線下挫，尤以地產股表現最差，九置與信置跌逾8％，為表現最差首兩位藍籌。 大市急跌，但反向ETF走高，南方恒指升4.5％；兩倍逆向南方恒指更飆8.9％。 消息方面，大陸全國人大將審議港版國家安全法列入議程。 (工商 ) #大將 #恒指 #午盤 #跌逾 #藍籌 也許您會感興趣 推薦閱讀 恒指權重大風吹 陸科技股可望納入 04:102020/05/18 財經要聞 W股及第二上市公司納恒指國指選股範疇 17:372020/05/18 財經 W股、第二上市 獲納恒指國指 04:102020/05/19 全球財經 恒指早盤上漲逾500點 阿里、小米漲逾3％ 11:082020/05/19 財經 滬指午盤收漲0.53％ 11:502020/05/19 財經 恒指午盤飆升428點 12:442020/05/19 財經 恒指收升453點 收復三均線 17:002020/05/19 財經 恒指高開74點 騰訊、友邦高開逾1％ 10:392020/05/20 財經 恒指公司：3家W股基本達標 觀察未來表現 12:152020/05/20 財經 恒指：三檔W股都符納入要求 04:102020/05/21 全球財經 財經熱門新聞 4年後…殺進2奈米！驚爆台積電赴美暗藏魔鬼 - 財經 北京慌了！陸廠救不了華為 專家爆最大敗筆 - 財經 遭台積電斷貨能活多久？華為最後死期曝光 - 財經 美擬進一步制裁！華為警告：慘的是美國 - 財經 川普對華為開槍！瘋了…陸散戶竟狂炒這檔 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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