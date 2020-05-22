恒指跌勢持續，臨近午盤跌幅擴大至過千點。中午收跌1,119點，跌幅4.61％，成交金額875.63億港元。

上證指數半日收報2,830點，挫1.3％；深成指10,671點，挫1.6％。

藍籌與國指成分股全線下挫，尤以地產股表現最差，九置與信置跌逾8％，為表現最差首兩位藍籌。

大市急跌，但反向ETF走高，南方恒指升4.5％；兩倍逆向南方恒指更飆8.9％。

消息方面，大陸全國人大將審議港版國家安全法列入議程。

(工商 )

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