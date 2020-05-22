許多人喜歡飼養寵物，除了常見的貓、狗等可愛動物，也有人喜歡飼養爬蟲類。只是大部分人養寵物是為了撫慰心靈，而日本一名正妹護士養了300隻昆蟲當愛寵卻是為了吃掉牠們！

26歲的荒川真衣擁有可愛的外表和迷人的笑容，平日除了擔任寫真女星同時也是一名現役護士。她在家中飼養了大約300隻左右不同種類的昆蟲，其中最多的就是蟑螂和蟋蟀。令人震驚的是她除了飼養昆蟲當寵物，同時也會吃牠們，還透露蟑螂吃起來的口感就像蝦子十分美味。

荒川真衣日前在節目《有吉反省會》中說到，自己起初是被一種蟋蟀零食吸引，後來發現許多昆蟲都可以食用，才開始研究昆蟲料理。她表示自己吃過蠶寶寶糞便、蟑螂、蟋蟀等，炒菜或煮湯都可以，還說蠍子因為吃起來太硬，較不好入口。

為了讓自己隨時都能吃到昆蟲大餐，荒川真衣在家中飼養了300隻左右的蟲子，平常除了會在社群平台上教大家如何做昆蟲料理外，也常在IG上曬出自己以性感打扮，把昆蟲放在身體各部位，和心愛的蟲蟲一起入鏡的照片，雖然讓大部分的人感到驚悚，卻也有不少網友認為她純真、不做作，直呼可愛。

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(中時電子報)