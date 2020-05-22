新冠疫情趨緩，新北市與金門縣合作推出「金新款待，真心款待」互惠旅遊，新北以「青春山海線」為主軸，暢遊金山、九份、淡蘭古道等；金門則規畫「遊金門類出國」、「親子遊金門」等3條遊程，加碼贈送金門酒廠生產的防疫酒精；新北市長侯友宜今(22日)合體金門縣長楊鎮浯出席宣傳記者會，侯表示，「不只要紓困，更要一起脫困、一起振興！」

配合中央推動「防疫旅遊」，新北市與金門合作首推縣市跨海「金新款待」互惠旅遊，台語諧音為「真心款待」，邀請兩地旅遊業者合計300人參與互訪踩線，6月3日啟動第一批業者包機踩線，展開3天2夜的行程。

楊鎮浯今赴新北市與侯友宜合體宣傳，互贈新北茶葉、金門高粱酒，共同簽署旅遊合作，承諾未來業者透過防疫旅遊踩線及相關規範，在防疫優先、專業判斷和循序漸進的原則下，將陸續推出不同組合的旅遊行程。

「絕對讓你不虛此行！」楊鎮浯表示，新北、金門一直以來都是很好的夥伴關係，新北市居住20多萬金門鄉親，防疫期間也給予金門同胞很多幫助，包括防疫旅館等資源，如今疫情趨緩，促成這次合作誕生，金門規畫的遊程男女老少、闔家適宜，絕對讓你玩得開心。

楊鎮浯介紹，金門這次規畫3條年輕人最喜歡、最夯玩法的遊程，包括「遊金門，類出國」、「親子遊金門」、「金門大膽玩」3條遊程，並結合新北的金山、九份及金門高粱酒為「金九，金酒」主題，大器加碼贈送金門踩線團，每人1瓶金門酒廠生產的防疫酒精。

侯友宜表示，金門的金酒享譽國際，新北也有非常著名的「金九」金山和九份，都位在「青春山海線」上，因此這次新北推薦遊程，以新北的觀光品牌「青春山海線」為主，包括金山、九份，還有深澳鐵道自行車等，再加碼結合淡蘭古道的坪林體驗。

「不只要紓困，更要一起脫困、一起振興！」侯友宜說，希望在疫情紓緩的情況下，共創新形態的生活模式，帶動國內現階段經濟困境，首先從跨縣市的國內旅遊開始，「金新款待」互惠旅遊看似只是一個「點」，卻是在這個防疫時代，帶動觀光、帶動市民旅遊經濟的一個里程碑。

「不只金門，新北市願意和所有縣市一起推動互惠旅遊，一起振興國旅商機！」侯友宜說，金門、新北一起並肩合作，共同檢視在「防疫」跟「振興」的兩條交叉線中，如何走出自己的一條路，讓台灣觀光業、新北及金門，一起搭上疫後經濟起飛的第一班班機。

新北市觀光局補充，這次「金新款待，真心款待」跨海踩線遊程，參與團體包括旅遊公會、相關協會，以及國內2家航空公司立榮及華信的全力相挺，6月3日將啟動第一批業者包機踩線，展開3天2夜的行程，未來將以這次踩線內容做基礎，規畫兼具防疫和吸引力的旅遊產品。

新北市觀光局強調，兩地所有踩線點都已取得「OK認證」為主，透過業者自律落實所有旅遊防疫措施，依照交通部觀光局訂定防疫旅遊參考守則，歡迎民眾安心玩、開心玩。

(中時 )