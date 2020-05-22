今早全台有雨，氣象局針對20縣市發布豪大雨特報，氣象專家彭啟明在臉書PO文指出，梅雨鋒面和西南氣流合體，正對台灣中南部來，這波降雨非常大，最快要等到晚上才會逐漸趨緩。

彭啟明今在臉書PO文指出，「梅雨鋒面和西南氣流合體，正對台灣中南部來」因此中南部降雨相當顯著，目前氣象局已針對屏東縣發布超大豪雨特報，高雄大豪雨特報，其餘18縣市則是豪、大雨特報。

彭啟明說，凌晨到清晨這波降雨非常大，大環境同時伴隨著西南風，達到西南氣流的程度，這代表是一種致災性的天氣，務必要特別留意。而白天天氣仍相當不穩定，最快要到晚上才會逐步趨緩。

彭啟明表示，今天主要熱點還是在嘉義以南到台南高雄屏東的山區。目前屏東泰武鄉、春日鄉這2天已累積超過300毫米，今嘉義縣阿里山區、高雄市茂林區、桃園區及屏東三地門正快速累積，過去幾天降雨加上今天的降雨，已非常接近致災風險。

彭啟明也說，這波雨勢預估在今晚逐漸減少，周六白天滯留鋒往南移，北部降雨趨緩、中南部仍有局部大雨或豪雨。下周一至三，鋒面再度北抬，降雨會增多，而下周四、五有機會轉晴較，可望結束這一波連續將近7到10天的梅雨鋒面影響。

(中時電子報)