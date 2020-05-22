時代力量立委陳椒華和王婉諭等人今日舉行「中海艦個案談國軍歷史除役艦艇文資保存 」記者會，針對曾經參與823砲戰的中海號登陸艦（LST-201），日前傳出海軍司令部將它以廢鐵標售，引發各界關注，表示希望藉此個案思考未來具文資價值除役艦艇的處理方式。

海軍參謀長敖以智表示，已經盡力保存中海艦，但是全案已經決標，如果再不簽約恐有違法疑慮。敖以智說，如果沒有機構願意接手，最晚會在29日和廠商完成簽約。

(中時 )