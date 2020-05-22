「中海艦個案談國軍歷史除役艦艇文資保存 」記者會 16:192020/05/22 中時 趙雙傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 時代力量立委陳椒華和王婉諭等人今日舉行「中海艦個案談國軍歷史除役艦艇文資保存 」記者會。（趙雙傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 時代力量立委陳椒華和王婉諭等人今日舉行「中海艦個案談國軍歷史除役艦艇文資保存 」記者會，針對曾經參與823砲戰的中海號登陸艦（LST-201），日前傳出海軍司令部將它以廢鐵標售，引發各界關注，表示希望藉此個案思考未來具文資價值除役艦艇的處理方式。 海軍參謀長敖以智表示，已經盡力保存中海艦，但是全案已經決標，如果再不簽約恐有違法疑慮。敖以智說，如果沒有機構願意接手，最晚會在29日和廠商完成簽約。 (中時 ) #艦艇 #個案 #中海艦 #記者會 #國軍 也許您會感興趣 推薦閱讀 海軍鐵了心！廢鐵標售功勳艦「中海艦」 13:142020/05/19 軍事 政院內閣人事記者會 新任發言人首次亮相 16:012020/05/19 政治 中海艦以廢鐵標售 戰功納史館 04:102020/05/20 政治要聞 疫情記者會周日改到墾丁 陳時中：我自己也很想去 14:212020/05/20 生活 陸兩會首場記者會 視訊方式提問 尖銳問題多 19:262020/05/20 兩岸 兩會首場記者會 隔著螢幕也犀利 04:102020/05/21 焦點新聞 明道大學大動作舉行記者會 駁斥外媒奴工說 15:222020/05/21 生活 中海艦遭當廢鐵賣 金門縣府：再與軍方協調保存 20:342020/05/21 生活 時代力量立委邱顯智、王婉諭刑法修法提案記者會 16:172020/05/22 政治 「警察夏季制服更換透氣材質 ，警用安全帽應由機關配發」記者會 16:182020/05/22 政治 政治熱門新聞 韓國瑜最新民調出爐！高雄市府淹水前表態了 - 政治 高雄人回報淹水 左營一張圖網友全驚呆... - 政治 高雄這水淹成河？在地韓粉直播開嗆了！ - 政治 蔡民調太怪？夏春湧爆：台灣恐陷入空前危機！ - 政治 高雄為何積水？綠議員這一幕竟打臉陳菊！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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