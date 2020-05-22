信義(9940)今日舉行股東會，董事長薛健平說，108年度買進馬來西亞環灘島約200公頃土地使用權，跨入觀光飯店領域，雖然今年初疫情影響到觀光產業，開發計劃前置作業仍持續開展中，但未來疫情會趨緩，旅客也將逐漸有意願出門旅行，觀光產業後市仍看好。

薛健平指出，對環灘島旅館或度假村的規劃，將會網羅旅館興建人才，搭配國際知名高端旅館經營品牌，融入全方位且貼心的防疫軟硬體設計，打造讓遊客安心享受高端服務的休閒旅遊環境。

信義房屋今日股東會承認108年合併營收124.38億元、稅後淨利12.63億元，稅後每股盈餘1.71元，並通過配發每股現金股利1.2元。

信義台灣仲介事業(含代銷)以科技輔助工具精進經營活動，個體表現成長20%、淨利成長30%，表現優於108年全台買賣移轉棟數年增率8%(自27.8萬棟成長至30萬棟)；開發事業方面，上海「信義嘉庭」案已近乎完銷，108年度交屋貢獻營收15.87億元。

信義在開發事業方面，除了持續銷售上海「信義嘉庭」案的尾盤外，無錫「山水嘉庭」案也已於108年第四季開始銷售。做為無錫新銳不動產開發商，將更精準經營目標客群，並透過實品屋銷售等更具體的品質呈現方式，來表現建案獨具的特色。

而新北首案板橋「嘉和」案結合1.39萬坪435藝文特區樹海人文景觀，自108年第三季銷售迄今，銷售率已逾5成。

信義房屋總經理劉元智表示，在服務創新上不遺餘力，除了首創蟲蛀保障服務，更積極強化行動版網站友善性與實用性，致力打造仲介數位環境，且於自行開發的社區幫app，整合更多便利生活服務，以幫助社區居民、成就更好的社區生活品質為出發點，讓社區居民透過活動訊息公告、互動交流的數位平台。

(時報資訊)