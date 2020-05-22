全國電(6281)每股配發現金股息4元。以目前股價68元計，現金股息殖利率為5.88%。預計5月28日受邀參加元富證券所舉辦之線上法說會；今股價仍穩於平盤附近。

家電及3C通路商全國電子第一季在行銷活動加上宅家防疫家電、3C銷售增溫下，營運穩健，第一季獲利年增約一成，EPS 1.19元。

大考陸續放榜，看準新鮮人們對開學筆電需求大增，全國電子推出獨家限定款的ACER 15.6吋效能i7混碟獨顯戰鬥筆電(市價34,900元)，準新鮮人跟學生只要上傳符合申請辦法的准考證或學生證就能以24,900元的專案價入手購得，相當於現省1萬元；全國電子還大手筆的將原廠保固一口氣延長至四年。

全國電子2020年第一季營運穩定成長，營收42.38億元，年增7.82%；毛利率19.58%，稅後淨利1.18億元，年增率10.1%，EPS 1.19元，優於去年同期的1.08元。

全國電子4月營收15.14億元，月增率17.89%，年減6.93%；今年1-4月營收57.52億元，較去年同期增加3.5%。

全國電子去年受惠節能政策補助，加上旗下新型態3C通路展店效益持續，營收及獲利均比前年穩定成長，每股稅後淨利4.44元，擬每股配發現金股息4元。

(時報資訊)