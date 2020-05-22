慧洋-KY(2637)今天召開股東會，通過盈餘分配案，決議每股配發股票股利0.25元、現金股利1.5元，合計股利1.75元。董事長藍俊昇信心喊話，散裝航運市場因2019年初以來普遍保守的市場態度以及環保法規的實施，雖然表現低迷，不過疫待情穩定後，將出現強勁回補力道，中長期來看，散裝航運市場仍可逐步走揚。

在船隊規劃上，2019年總計4艘新船加入營運，並同時處分7艘老舊船舶，年底總計船舶數為129艘，總計處分利益約1億元；此外，2019年市場震盪幅度雖大，但因換約時機得當，使得全年度換約仍有4％的漲幅。

目前散裝航運市場雖呈現低迷狀態，然因2019年初以來普遍保守的市場態度以及環保法規的實施，使新造船投資意願偏低、船舶供給減少，短期因素造成的波動，待疫情穩定後預期會出現強勁的需求回補力道，中長期看來散裝航運市場仍有望逐步走揚，而慧洋今年仍預計交付7艘節能新船，公司輕齡化的節能船隊在市況回升時，將可取得更具競爭力的租金水準。

(時報資訊)