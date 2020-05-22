台股今受美股昨日下挫，及港版國安法引發恆生指數今早盤中重挫逾千點影響，消息面牽動投資人信心，集中市場指數再重挫逾百點，而新台幣匯價今早開貶走升後，於11:30之後再轉為貶值，今早台北外匯經紀公司新台幣匯價以29.97元開盤，貶值2分。

匯銀指出，恆生指數重挫，主因中國計畫實施港版國安法牽動投資人敏感神經，恆生房地產類股指數領跌，跌幅一度達5.9%，創3月23日以來盤中最大跌幅，中國擬實施「港版國安法」引發市場擔憂。

中國人大三次會議宣布，今年會期為5/22~28，議程將包括「香港版國安法」；因去年香港反送中運動後，泛民派支持度大增，未來可能在立法會取得更多席次，國安法第23條(可要求港府立法禁止盼國、分裂國家和顛覆中央人民政府等行為的條文)立法的機會渺茫，北京政府擬繞過立法會，直接為香港制訂國安法律，危及一國兩制的體系，該法案主要針對顛覆國家政權、分裂國家、恐怖活動與外部勢力干預等行為，人大三次會議表決過後，將交由常委會決定細節，按照慣例人大常委會於雙月下旬召開(預計6月下旬)。

美國兩黨參議員隨即表示將提案就香港自治問題制裁中國；川普昨(5/21)受訪表示，目前尚不清楚中國計畫的細節，但如果真的發生，美國將強烈回應。

(時報資訊)