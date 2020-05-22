台灣高鐵日前宣布，5月27日至6月9日推出「大學生雙週快閃優惠」，國民黨立委質疑，疫情尚未全面趨緩，高鐵卻在高雄市長韓國瑜罷免期間，針對年輕人推出優惠，質疑高鐵淪為「罷韓專車」；此外，攸關國軍軍官晉升的國防大學三軍指參學院入學考試，原訂6月6日罷韓投票日舉行，國防部日前突然宣布，考試順延到7月舉行，國民黨立法院黨團今召開記者會，痛批國家機器公然介入人民行使公民權。

國民黨團書記長蔣萬安今率領多位藍委召開「不擇手段！國家機器追殺韓國瑜」記者會，蔣萬安指出，過去高鐵推出學生優惠都是在開學前後或春節等期間，這次選在學生還在上課期間推出優惠，而且期限內剛好碰到罷韓投票，不禁讓人質疑，國家機器為了罷韓動起來，政府用公權力介入罷韓案。

此外，原定6月6、7日舉行舉行的國防大學三軍指參考試，國防部以罷免案重要為由延後，蔣萬安批評，國防部此舉影響上百位考生權益，難道未來如果再碰到民進黨想要的相關選舉、罷免案，就比照辦理影響考生全，如此的惡例不能開先例。

藍委林奕華表示，昨晚在網路上出現一份有法務部標誌的文宣，內容為妨害罷免的觸法樣態，她詢問法務部，法務部說不是他們做的，但截至目為止，法務部都未主動跳出來澄清假文宣，而且偽造官署文件是很嚴重的事，違反刑法，法務部卻不表達意見，難道這不是一種支持嗎？國家機器全面圍攻罷韓案，令人不寒而慄。

陳玉珍說，打從罷免案開始以來，可以看到國家機器動起來，從中選會主委李進勇「剁頭論」後，現在高鐵蓄意推出大學生優惠的「罷韓專車」，法務部對於偽造文宣不作為，等於變相的支持，不禁讓人懷疑，總統府打完賴轉向打韓，呼籲民進黨不要把髒手伸進這次的罷免投票。

(中時 )