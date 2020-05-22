身為「移動長城」姚明長年隊友的麥格瑞迪，最近受訪時表示，姚明的能力必須受到應有尊重，因為姚明是技術最好的大個子球員之一，甚至麥格瑞迪也爆料，姚明職業生涯那麼早就因傷結束的主因，都怪當年火箭助教席波迪把他操壞了！

儘管姚明都已入選籃球名人堂，至今仍有不少人認為，姚明在場外的商業價值遠遠超過他的真實戰力，讓麥格瑞迪不禁替他喊冤，「姚明可能是我見過技術最好的大個子球員之一，不僅技術熟練，他也能夠運球，能夠傳出很多的好球。」

「姚明不只是你們所了解的那樣而已，他可以從球場任何地方傳球，替你創造輕鬆投籃的機會。」麥格瑞迪表示，「他的球場觀察力也很棒，左右手可以發動進攻，他在罰球線上的命中率高達8成，他真的擁有這些能力，他的技巧太棒了。」

麥格瑞迪當然也沒否認姚明加盟火箭帶來的商業利益，畢竟因為姚明，不只是麥格瑞迪，很多他的火箭隊友都獲代言合約，「和姚明一起打球，很顯然提升了我的品牌價值，不僅如此，有了姚明加盟火箭，提升了他的所有隊友品牌價值。」

不過麥格瑞迪強調，是因傷痛與過度使用，才會造成「姚麥連線」提前解體，尤其是當年火箭助理教練席波迪害慘了姚明，因為席波迪替姚明設計了專屬訓練計畫，確實提升姚明的統治力，可是那段操練過度日子，也替姚明健康埋下隱憂。

(中時 )