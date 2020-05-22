大陸全國人大將審議「建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）」(港版國安法)，民進黨今表示，一旦完成立法，將徹底改變香港的命運，讓香港陷入更大的危機。民進黨表達對中國當局相關作法的嚴厲譴責，並嚴密關注香港情勢的後續發展。

民進黨今發聲明指出，港府曾在2003年在北京的壓力下推動基本法第23條立法，禁止叛國、分裂國家和顛覆中央人民政府等行為，引發50萬人上街遊行後擱置迄今。去年更爆發反送中運動，香港社會對於港府強行立法表達不滿並持續抗爭。而今年1月以來，即使疫情嚴峻，中國仍持續對香港加強管控，此次更刻意繞過香港立法會，由全國人大強行推動「港版國安法」，不顧香港人民已明顯表示反對，也完全無視香港人民追求自由、捍衛民主的呼聲。

民進黨認為，相關作法不僅進一步踐踏香港的法治和自由，更是再度向世界宣告香港的「一國兩制」已死。

聲明指出，根據「港版國安法」草案，該法將針對顛覆國家政權、分裂國家、恐怖主義行為及外部勢力干預等行為進行嚴厲懲罰。該法一旦通過，勢必嚴重威脅在港民眾的人身安全和人權，所有人都可能淪為下一個「李明哲」。

聲明強調，從西藏、新疆、香港等案例證明，為了鞏固極權體制，中國當局一再撕毀對自治地區的政治承諾、掐熄人民對自由和人權的渴望，彰顯出民主自由不可能和極權政體安然共處。台灣和香港皆是面對中國壓迫的前線，民進黨會努力守護台灣這座自由民主的堡壘，作為區域民主及香港人民的有力支柱，不讓香港人民孤單，因為追求民主自由，是台灣和香港及全世界所有人民都共同擁有的權利。

民進黨強調，中國政府的相關作為，不僅無法贏得香港民心及世界各國的認同，更會增加香港民眾的不滿與社會對立衝突。對於可能造成的動盪情勢，呼籲中國當局應立即懸崖勒馬，停止破壞香港自治權與香港的未來，落實對香港的承諾，與香港人民展開對話，才是化解衝突的根本之道。

(中時 )