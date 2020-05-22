文青照過來！今夏最萌的「夏日療癒插畫季」6/1起於誠品生活南西登場！曾將《蒙娜麗莎》、《拾穗》等多幅經典名作「喵化」的日本知名畫家山本修，帶來一系列「貓畫」。即日起於南西4樓Event Space登場，5樓隱藏版的「書店閣樓」也驚喜亮相，可俯看書店風景的特殊餐酒體驗。

日本知名畫家山本修「貓•美術館 - CAT ART世界名畫展」－喵文西《貓娜麗莎》（左）、圖為「喵化」的維喵爾《戴珍珠耳環的少女貓》，多幅經典名作令人讚嘆（右）。（誠品提供）

當世界名畫遇到貓！日本知名畫家山本修2019年來台巡迴展出「貓•美術館 - CAT ART世界名畫展」引起廣大廻響，「喵化」的《蒙娜麗莎》、《拾穗》多幅經典名作尤其令人讚嘆；以「人生系列」一炮而紅擁36萬粉絲的「黃色書刊」及擅長以詼諧風格將貓擬人化，創作貓奴浮世繪的「貓小姐Ms.Cat」，作品都令人眼睛一亮。誠品生活expo「夏日療癒插畫季」超過30家人氣插畫品牌，將以厭世人物系列、氣質大人系列、療癒動物系列等3大插畫系列輪番展出，一掃漫漫長夏的煩悶。

「夏日療癒插畫季」，6月1日起於誠品生活南西首波登場！首場插畫季以「貓咪與海」為主題；圖為台灣療癒系插畫家貓小姐攜手創作之主視覺「海洋圖書館」。（誠品提供）

台灣設計師也來萌一波！誠品生活AXES攜手新銳文創設計藝術家秀創意，即日起至6/11於誠品生活南西4F Event Space打造「AXES MARKET快閃市集」！有選用台灣在地大麥釀造的「禾餘麥酒」，與擅長運用當季水果製作新鮮蛋糕的「抹 More」，帶來「太妃可可司康」與「鐵觀音玄米磅蛋糕」等創意甜點，等您來品嚐。

品生活南西5+F「享蒔光」邀請台北必吃早午餐店封號的「Waku Waku Burger」將日式風格店裝完整呈現。（誠品提供）

在書店也能嚐美味！誠品生活南西籌畫已久的5+F「享蒔光」書店閣樓也亮相！打造獨立空間，可將書店景緻盡收眼底，同時享受美食酒餚與美容的幸福體驗。全新進駐的超人氣IG打卡美食店「Waku Waku Burger」有台北必吃早午餐封號，主打日式洋食漢堡、咖哩飯、法式吐司等美味料理，店內以日式風格木質調設計呈現，邀您在可眺望書店5米挑高拱廊的座位，感受被書店環繞的氛圍，享受美食與閱讀的愜意時光。

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(中時電子報)