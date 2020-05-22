國際油價近期連日上漲，昨(21日)收盤更登上6週高點，然而，此時也有分析師提出警告，國際油價近期漲幅過大，可能將出現短期修正，果不其然，今(22日)紐約原油期貨就出現大幅回檔，一度下殺9%，截至台北時間中午12:00整，暫報31.29元/桶、跌幅7%左右。

事實上，紐約原油期貨在昨日就出現部分獲利了結賣壓，明顯從盤中高點回落，對此，市場分析師也將其歸咎幾項因素。其中包括：

一、漲幅過高引起的回檔，分析師Eugene Lindell表示，油價在短期內上漲速度過快，容易出現短期修正，且油價攀升也會衝擊煉油廠毛利表現。

二、需求復甦仍是未知，分析師表示，近期油價的飆漲不能夠代表已經從公衛危機中脫離困境，需求狀況還沒有明顯改善前，過大的漲幅都容易出現回檔。此外，有市場人士也提出，下周一為美國陣亡將士紀念日，依據傳統經驗，該節日通常代表出遊季節的開始，但很明顯地，今年並不會發生這種情形。

同時，大陸國務院總理李克強證實，今年將不設定GDP目標，也讓市場再度擔心大陸用油需求復甦是否會出現中斷或力道不足的問題。

三、考量第二波疫情重襲，能源分析師Bjornar Tonhaugen指出，在重啟經濟及減產效應下，油價觸底的可能性大幅增加，不過，若疫情第二次爆發，並又導致封鎖，事態恐將不這麼順利。

四、美陸貿易緊張，分析師Edward Moya表示，美國與大陸關係緊張，可能拖累全球經濟復甦，如果油價想要持續獲得買盤進駐，那美陸就得好好維持關係。

7月WTI原油期貨昨(21日)收33.92美元/桶、漲幅1.3%。不過，今亞洲盤開盤，WTI一路下殺，雖然跌幅一度來到近9%，但隨後也出現收斂，截至台北時間12:11分，跌約5%左右、暫報31.96美元/桶。

(中時電子報)