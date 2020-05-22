豐原站前大樓外觀以玻璃帷幕及石材交錯設計，突破傳統郵局建築形式及不動產經營模式，照片為示意圖。（中華郵政公司提供／陳淑娥台中傳真）

中華郵政公司結合中部地區觀光旅遊商機，選定台中豐原火車站前土地，投資興建地下4層地上12層複合式商旅大樓，設置郵局、婚宴教堂、多功能會議廳、宴會廳、中西餐廳、141間客房及無邊際泳池等空間，22日由董事長吳宏謀主持開工動土典禮，預計2023年完工，屆時將帶動地方區域繁榮，成為豐原地區新地標。

吳宏謀表示，中華郵政公司為強化房地資產運用，近年來積極辦理節餘空間資產活化，提高資產使用效益，透過聯合與自行開發，結合區域特性，推動地方創生。

中華郵政公司指出，豐原站前複合式商旅大樓總樓地板面積約7500坪，設置郵局、婚宴教堂、多功能會議廳、宴會廳、中西餐廳、141間客房及無邊際泳池等空間，提供便捷的郵政服務及舒適且多元的住宿、餐飲服務，滿足商務旅行及親子旅遊需求。

豐原站前大樓外觀以玻璃帷幕及石材交錯設計，營造明亮、簡約的現代化風格，突破傳統郵局建築形式及不動產經營模式，因應地方觀光需求，打造多元複合空間，預計2023年完工，屆時將帶動地方區域繁榮，成為豐原地區新地標。

(中時 )