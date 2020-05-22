大陸人大審港版國安法 恆指早盤跌1,119點 跌幅4.6％ 12:382020/05/22 工商 康彰榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全國人大會議將審議港版國安法列入議程，導致港股22日開盤跳空大跌逾500點，之後跌幅不斷擴大。午間收盤，恒指報23,160點，下跌1,119點，跌幅4.6％，恒指跌至4月6日以來低點。 從盤面看，香港本地股普跌，九龍倉置業跌8.72％，新世界發展跌8％，太古、新鴻基等跌超6％，長實跌超5％。 消息面上，美國總統川普21日表示，中國政府若在香港推進港版國安法，美國將作出強烈回應。BBC中文網引述分析人士稱，此舉可能導致美國終止對港特殊待遇。 (工商 ) #港版 #國安法 #導致 #跌超 #美國 也許您會感興趣 推薦閱讀 520多頭看台積臉色 04:102020/05/18 財經要聞 鮑爾：美國第二季經濟恐崩 但不會陷入大蕭條 23:032020/05/18 財經 「港版國安法」曝4要點 港入夜多處聚集示威 20:422020/05/21 兩岸 「港版國安法」確定提案人大會議 最快8月可上路 22:042020/05/21 兩岸 陸將審香港國安法 全國人大：根據形勢 完全必要 22:322020/05/21 兩岸 防隱患 人大審議港版國安法 04:102020/05/22 兩岸要聞 大陸若堅持推動「港版國安法」美國務院示警將強力譴責 03:422020/05/22 國際 環時社評：香港國安法是對一國兩制的關鍵保護 09:342020/05/22 兩岸 港版國安法引恐慌 恒指低開跌近700點 09:492020/05/22 財經 陸兩會將審港版國安法 陸委會：刻意迴避香港立法會程序 11:052020/05/22 兩岸 財經熱門新聞 4年後…殺進2奈米！驚爆台積電赴美暗藏魔鬼 - 財經 北京慌了！陸廠救不了華為 專家爆最大敗筆 - 財經 遭台積電斷貨能活多久？華為最後死期曝光 - 財經 川普對華為開槍！瘋了…陸散戶竟狂炒這檔 - 財經 川普閹割華為有多狠？專家曝絕命3大招 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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