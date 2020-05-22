全國人大會議將審議港版國安法列入議程，導致港股22日開盤跳空大跌逾500點，之後跌幅不斷擴大。午間收盤，恒指報23,160點，下跌1,119點，跌幅4.6％，恒指跌至4月6日以來低點。

從盤面看，香港本地股普跌，九龍倉置業跌8.72％，新世界發展跌8％，太古、新鴻基等跌超6％，長實跌超5％。

消息面上，美國總統川普21日表示，中國政府若在香港推進港版國安法，美國將作出強烈回應。BBC中文網引述分析人士稱，此舉可能導致美國終止對港特殊待遇。

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