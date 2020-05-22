孩子的成長階段，免不了一些讓媽媽嚇到心臟快停止的意外，年代MUCH《聽媽媽的話》邀請來賓金友莊與「聽媽團」班底林咚咚、子庭，聊育兒過程的驚險「閃失」。金友莊多年前帶幼小的寶弟出國時發燒，當地醫生診斷為盲腸炎說要立即開刀，還要求簽切結書，她驚慌地說「寶弟才3、4歲，在人生地不熟的地方開刀，真的把我嚇死！」所幸堅持帶寶弟回台就醫，檢查後只是一般的扁桃腺發炎，才沒有白挨刀。

林咚咚提到姪子還小時，因為姊姊忘了把三秒膠的蓋子蓋起來，姪子以為是牙膏拿來擠，結果三秒膠黏到生殖器，林咚咚相當驚恐「我媽就很大力把他褲子拉下來，結果他的肉就掉下來，造成永久疤痕。」子庭也因為粗心，不知道汽車有兒童安全鎖，在高速公路上，兒子突然把車門打開，整個上半身懸在車外，還連續開兩次車門，還原驚險狀況，嚇得媽媽們尖叫連連。

金友莊說「軟糖」是最大的惡夢，「（噎到）她當下臉色就發青了，我慌了，不知道怎麼辦，我就拿手進去硬挖。」導致女兒流血趕緊送醫，醫生就對金友莊說「你把她咽喉給挖破了！」林咚咚的姪子也曾經吃龍眼乾噎到，臉色發青，趕緊把姪子倒栽蔥，抖動身體，龍眼乾才順利吐出，恢復氣色。孩子噎到機率太高，親職教育專家吳娟瑜老師也當場示範，不同年齡層的「哈姆立克急救法」，助理主持人昇達協助示範，卻面有難色快要嘔吐，現場歡笑連連。本集將於5月23日晚間9點在年代MUCH台38頻道播出，更多精彩內容請鎖定《聽媽媽的話》。

親職教育專家吳娟瑜與昇達示範「哈姆立克急救法」。（年代提供）

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