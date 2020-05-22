台灣新冠肺炎疫情趨緩，不知不覺今年也快過一半，許多人開始期待經濟好轉，鄭博士在運勢網站上指出，六月12生肖的運勢，其中有4個生肖（猴、豬、狗和虎）財運暴發，擋也擋不住。

根據《靈匣網》報導，鄭博士藉由位理學和命理學相生相克的原理，推算出下個月12生肖的財運走勢，供大家參考，其中有4個生肖財運很旺，分別是猴、豬、狗和虎，屬羊和屬馬的人則要注意小人和破財危機。

生肖鼠／財運 86分

財運：財運本月略有上升

正財：依然不錯謹慎小人

偏財：小心介入預防不測

生肖牛／財運89分

財運：財運本月正常回撥

正財：基本平穩沒有大礙

偏財：捂緊錢包謹慎投資

生肖虎／財運90分

財運：開開心心穩步向前

正財：心想事成抓住機遇

偏財：也有驚喜不妨試試

生肖兔／財運81分

財運：本月財運略有前進

正財：貴人助力重拍霧霾

偏財：還需警惕不要大意

生肖龍／財運87分

財運：紫氣東來平步青云

正財：好事多磨貴人助力

偏財：一般尚可不能盲目

生肖蛇／財運82分

財運：正常態勢回撥整理

正財：基本如常沒有大礙

偏財：小心翼翼不得炒股

生肖馬／財運78分

財運：本月財運遭遇霧霾

正財：小人搗鬼遭遇陷害

偏財：不得為之機遇很小

生肖羊／財運73分

財運：霧霾重重難熬一月

正財：破財漏財可能發生

偏財：捂緊錢包老話一句

生肖猴／財運93分

財運：貴人助力以一當十

正財：收獲滿滿抓緊落袋

偏財：開門見喜開開心心

生肖雞／財運80分

財運：財運本月遭遇不測

正財：漏財之事時有發生

偏財：小人當道多加注意

生肖狗／財運91分

財運：本月財運繼續上升

正財：紫氣東來捂緊錢包

偏財：小試一把不要貪多

生肖豬／財運92分

財運：財運高漲喜氣洋洋

正財：碩果累累滿心歡喜

偏財：也有收獲機遇不錯

(中時電子報)