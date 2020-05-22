國道一號發生大貨櫃車撞成兩截、車輛回堵。（彰化踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真）

國道一號發生大貨櫃車撞成兩截、車輛回堵。（彰化踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真）

大雨下不停，國道1北上193公里處上午11點20分，又發生一起折甘蔗。大貨櫃車行進間，疑似打滑，失速造成追撞，車身馬上斷成兩截，龐然大貨櫃在重力加速度的作用下，大迴旋橫阻整個車道，造成車流大回堵。

這次起事故的肇事原因等，國道警察還在進一步調查、釐清中。車流塞成大停車場，動彈不得。

這波雨彈已經造成彰化兩起大型車失速撞毀，折甘蔗了，清晨，彰化市東外環砂石車下坡撞毀分隔島，近午時分，國道一號北上接近彰化交流道系統又發生大貨櫃車撞成兩截。

(中時 )