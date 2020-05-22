國道1北上193公里處大貨櫃車打滑 折甘蔗斷兩截橫堵車道… 12:352020/05/22 中時 吳敏菁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道一號發生大貨櫃車撞成兩截、車輛回堵。（彰化踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道一號發生大貨櫃車撞成兩截、車輛回堵。（彰化踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真） 國道一號發生大貨櫃車撞成兩截、車輛回堵。（彰化踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真） 大雨下不停，國道1北上193公里處上午11點20分，又發生一起折甘蔗。大貨櫃車行進間，疑似打滑，失速造成追撞，車身馬上斷成兩截，龐然大貨櫃在重力加速度的作用下，大迴旋橫阻整個車道，造成車流大回堵。 這次起事故的肇事原因等，國道警察還在進一步調查、釐清中。車流塞成大停車場，動彈不得。 這波雨彈已經造成彰化兩起大型車失速撞毀，折甘蔗了，清晨，彰化市東外環砂石車下坡撞毀分隔島，近午時分，國道一號北上接近彰化交流道系統又發生大貨櫃車撞成兩截。 (中時 ) #國道 #甘蔗 #貨櫃車 #彰化 #車流 也許您會感興趣 推薦閱讀 彰化生育金「1胎3萬」盼阻止人口失血！民眾親揭「流失關鍵」 18:362020/05/18 生活 彰化縣政府斥資百萬 在北斗國中打造南彰化第1座天文台 16:482020/05/19 生活 台電紓困 彰化1671戶減免6千萬 04:102020/05/20 地方新聞 520我愛你！砂鍋魚頭大排長龍賣了466碗進帳全捐彰化家扶 16:322020/05/20 生活 彰化破了連續零確診！新增一例墨西哥境外移入病例 15:402020/05/21 生活 保稅倉庫全時監控 2022上路 04:102020/05/22 金融．稅務 打擊環保犯罪 彰化海陸大進擊 04:102020/05/22 地方新聞 19歲嫩媳戀上臨時工 影視大亨代子出氣罰洗門風 10:242020/05/22 社會 彰化縣警局人事調動 8名重要警職大風吹 11:182020/05/22 社會 雨彈狂炸 彰市外環道砂石車撞分隔島折甘蔗斷兩截 12:122020/05/22 社會 社會熱門新聞 暴雨侵襲高雄 仁武區道路成為滾滾黃河 - 社會 長髮清秀美魔媽 假學歷騙倒台積電老公 網酸：竹科男 - 社會 台74線雨中3車追撞！速霸陸撞保時捷車毀人亡 駕駛車內燒成焦屍 - 社會 彰化縣警局人事調動 8名重要警職大風吹 - 社會 校花人妻讓企業高管無套中出 嗆綠帽夫：小王給1.2億！ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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