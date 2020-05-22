中國人大擬將針對香港進行新的國安立法，香港新一波抗議可能再起，川普揚言將做出「非常強烈的」反應，美中緊張關係加劇。港股至午間大跌，拖累亞洲其他股市包括韓股上午走低表現。

周五日經225指數開盤上下波動，晨收跌90.2點或-0.44%，為20462.1點。東證一部指數跌7.43點或-0.5%，為1483.78點。

投資人在本周一直處於經濟現實與美中緊張關係之間的拉扯，新的問題將使日本企業獲利受到挑戰。

鋼鐵、採礦、有色金屬是證交所表現最差的分類。

表現最好個股為重量級企業軟體銀行漲3.2%，報4625日圓，軟銀新進表示，將出售手中電信公司telco SoftBank的5%股票，作為籌資410億美元計畫的一部分；全日空(ANA Holdings)漲2.3%，報2401日圓。

表現最差個股為機械製造公司天田(Amada CO)跌4.28%，報895日圓，日本製鋼所(Japan Steel Works)跌4%，報1340日圓。

央行在上午公布了新的刺激中小企業貸款方案，投資人基本上並無理會該消息。

(時報資訊)