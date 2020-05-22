CNBC報導，隨著中國解封與重啟經濟，以及在推出平價版iPhone助陣下，蘋果在中國的銷售持續復甦，但未來幾個月的前景仍具挑戰。

CNBC在整理數個調查報告後指出，蘋果自2月以來的營運表現樂觀。中國的新冠肺炎疫情在2月達到高峰，為了防止疫情擴散，中國祭出強硬的封城鎖國措施，導致企業、工廠與商店關閉停業，蘋果當時即警告在中國的生產與供應受阻，將對公司營運造成衝擊。蘋果2月在中國的iPhone銷量較去年同期慘跌60%。

根據中國半導體研究機構CINNO Research所做的調查，蘋果4月在中國的iPhone銷量達到390萬支，較3月的銷量大幅成長160%。其中，4月底開賣的第二代iPhone SE銷售占比達24%。

市場研調公司IDC出具報告指出，蘋果4月iPhone通路（sell-in）出貨量約為300萬支，較3月成長30%；其中iPhone SE占8%。

惟分析師表示，受新冠肺炎疫情影響，中國經濟元氣大傷，國內消費力道勢必受到打擊，消費心態也將轉趨保守，在華為、小米等其他中國品牌提供更多中低階手機選擇下，iPhone SE在中國恐將面臨需求不振的情況，其他的負面因素尚包括5G版iPhone尚未問市，以及中國經濟前景不明。

(時報資訊)