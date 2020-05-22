高雄市部份地區近日傳出淹水災情，不少高雄市民在網路平台回報災情，有網友在臉書貼出「仁武區鳳仁、澄觀路口」淹水，但住在仁武的韓粉「仁武阿鴻」卻發文反嗆「我家就在這裡的巷子內的啦，有沒有淹水一下就看到，要造謠多做點功課啦」。

受豪雨影響，高雄多處地區傳出淹水，仁武區鳳仁、澄觀路口被多次目擊積水未退，慢車道甚至一度水淹至小腿肚，但該選區的民進黨議員江瑞鴻臉書卻未見提醒。

對於某些網友貼出淹水照，著名韓粉「仁武阿鴻」發文打臉，「我家就在這裡的巷子內的啦！你想不想看今天一整天的監視錄影呢？多做一點功課再來嘴啦！」。

韓粉「仁武阿鴻」在臉書開設粉絲團，已有2萬5千多人按讚，，3萬5千多人追蹤。

大雨滂沱，高雄巿長韓國瑜22日上午8時到三民區澄清、澄和路段視察積水情況，並到寶業里視察抽水站運作情形，雖短時間內強降雨造成積水，但都在5分鐘內即退水，幸未造成重大災損。

(中時電子報)