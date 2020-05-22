演藝圈被譽為造星夢工廠，常讓人爆紅一夕之間累積不少財富，但若不懂理財錢難免來的快、去的也快，資深媒體人粘嫦鈺最近在節目上透露，過去有位當紅帥氣的台語一線小生，鼎盛時期曾和林月雲等人合作，常天天都能在電視上看到他，可惜他不懂存錢、晚景淒涼，老年時失智一度流落街頭，辭世時也不見女兒送別，讓人心酸。

粘嫦鈺最近在《命運好好玩》分享，有名風光的台語一線小生晚年唏噓的故事，她透露那位小生外型帥氣有如亞蘭德倫，演過100多部電影，曾和侯佩岑的媽林月雲合作，但每天忙拍戲不懂守住財富，老了後一度消失在螢光幕前，後來回來拍戲時被人發現怎麼台詞不多，原來他罹患了輕微失智，記不住台詞。

粘嫦鈺又說，前幾年寒流來襲，警方在路上發現一位沒穿褲的失智患者，細查詢問安養院後才發現是當年那位一線小生，而小生當晚離開安養院便是為了找尋遺棄他的女兒，最後該名小生在睡夢中過世，又因他身無分文，告別式還得靠演藝圈的朋友幫忙籌辦，而友人幫忙收拾遺物時，發現該名小生只留下3件衣物，其他一無所有，相當唏噓。

(中時電子報)