今天(22日)上午舉行的十三屆大陸全國人大三次會議開幕大會上，國務院總理李克強作政府工作報告時表示，今年不提出全年經濟增速具體目標。李克強表示，這是因為全球疫情和經貿形勢不確定性很大，大陸發展面臨一些難以預料的影響因素。這樣做，有利於引導各方面集中精力抓好「六穩」、「六保」。

「六穩」指的是穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期。「六保」分別是：保居民就業、保基本民生、保市場主體、保糧食能源安全、保產業鏈供應鏈穩定、保基層運轉。

《北京日報》報導，對於此次不設具體GDP目標，多位宏觀經濟專家也表達了自己的看法。瑞銀亞洲經濟研究主管、中國宏觀經濟論壇（CMF）成員汪濤表示，當前需要淡化GDP目標，因為疫情不確定性太大，高經濟增長目標難以實現，而低增長目標又會帶來市場負面情緒。

中國政府債務研究中心主任、CMF成員劉曉光分析，不設具體目標的外部原因是全球疫情和經貿形勢存在高度的不確定性，內部原因是需要統籌常態化疫情防控和經濟社會發展工作。在不設具體增長目標的同時，更加要強調「六穩」和「六保」政策，明確「六保」是「六穩」工作的著力點，把穩就業和保民生放在了政策的首位。

「通常情況下，我們依賴增長目標來落實就業和民生目標」，劉曉光強調，「但是在今年疫情防控的特殊情況下，通過注重達成穩就業和保民生目標反過來促進穩增長，後續保居民就業、保經濟主體的目標任務的分解將更加到位。」

中國人民大學財政金融學院副院長趙錫軍表示，小康社會的指標不是僅用GDP來衡量，因為單一數據很難準確涵蓋當前複雜的經濟環境。像「六保」這樣更多、更廣泛的指標，有利於精准定位，反映小康社會建設的目標與方向。在全球疫情前景不明之時，對經濟更難有一個明確的判斷。種種前提條件的不具備，使得刻意追求GDP數據的行為更加不客觀。

儘管沒有提出具體的經濟增速目標，但下一步如何有效恢復經濟，也是經濟學家們熱議的焦點。

對此，中國人民大學經濟學院教授、CMF成員于澤認為，大陸經濟的基本盤是國內消費，消費佔到國內生產總值（GDP）增量的6成，只有消費穩定了，經濟增長才有保證，因此應公布一系列刺激消費政策。貨幣政策方面，可以進一步考慮降息。財政政策方面，要進一步在基建和政府消費領域，尤其是政府消費領域發力。「政府消費提升一方面可以提高總消費，另一方面可以保障民生。但同時，財政赤字不要盲目貨幣化。」

北京大學國家發展研究院副院長余淼傑表示，今年經濟的復甦將主要通過積極的財政政策和寬鬆或較穩健的貨幣政策來實現。財政政策方面，主要包括在新基建等領域發力擴大投資，對企業減稅降費，以及發放消費券等拉動消費。從貨幣政策角度，主要是要對企業紓困，精準定向注入更多專項貸款，扶持中小微企業。

劉曉光建議，要綜合考慮疫情衝擊影響的持續性和現階段國內外趨勢性和週期性因素，為有效恢復經濟，建議果斷出台一攬子經濟刺激計劃，以快速扭轉市場主體的悲觀預期，避免因疫情短期衝擊造成企業投資行為和居民消費行為趨於「保守化」，導致中長期增長潛力的下降。

(中時 )