中國13屆全國人大三次會議於昨晚（21日）舉行新聞發布會，當中議程第五項「港版國安法」備受討論，此舉形同將香港原有的「一國兩制」改成「一國一制」，消息曝光後似乎引起香港人的不安，紛紛上網搜尋，帶動昨天香港地區Google搜尋上，除了「國安法」外，「台灣移民」也跟著登上熱搜榜！

《香港01》昨晚獨家報導，人大會議發言人將會公布全新的「港版國安法」，並表示這條法令與《基本法》23條沒有任何關係，屬於獨立的新法，由全國人大提案並通過後，透過放入附件三在港實施，毋須經過香港立法會立法過程。

文章刊出後引起港民一番熱議，值得注意的是，在Google搜尋引擎中，有關「國安法」與「移民」的關聯度高達0.99，且「移民」與「23條」這2個關鍵字的搜尋量在下午急速飆升，並在晚上達到高峰來到平常的2倍，這也代表當「港版國安法」曝光後，香港人的第一直覺就是要查詢移民相關資料。

至於港人心中移民首選為何？翻查香港地區的熱搜關鍵字，可以發現「台灣移民」這個關鍵字出現在熱搜榜上，而有關台灣移民的新聞報導，搜尋次數也在一瞬間上升至1萬多筆。

事實上，台灣的自由風氣是港人一直以來嚮往的，自去年爆發反送中事件，想移居台灣的香港人激增，光是今年第一季就有將近2千人來台居留，這個數字是去年同期的將近2倍。

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(中時電子報)