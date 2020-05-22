鄭照新臉書。

高雄市受大雨侵襲，各地傳出積水、淹水的災情，但是卻有網友在網路上散布淹水的假訊息，更有人拿幾年前的新聞照片出來造謠，這讓高雄市新聞局長鄭照新相當震怒，在臉書上痛罵。

鄭照新在臉書上表示，高雄市現在面對汛期，急需市民朋友傳遞正確淹水訊息，以便市府第一時間因應處理的時刻，而竟然還有人為了政治利益，散播去年淹水的假消息魚目混珠、擾亂高雄掌握完整災情演變，這樣的行為極可能導致資源錯置，讓需要幫助的鄉親延誤救援或撤退時機，讓他相當震怒，表示這種行為不能姑息、一定追究！痛批這種拿高雄市民生命財產安全開玩笑的人簡直是「人渣」！

發文得到網友支持，表示「真的要做到如此地步嗎？真的很失德，人在做天在看」、「支持提告散佈假新聞之人」、「支持提告，對豬別再愛與包容」、「抓出来該告就告該罰就罰絕不能縱容這些髒東西擾亂社會」、「你們再不提告，真的會給人看沒有」、「人沒有良心有一天受到報應」。

(中時電子報)