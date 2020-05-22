民進黨執政後，為掌握農會系統，收編地方組織，曾在2017年全國農會改選力拼拿下1／3席次，要讓綠營色彩的理監事進駐農會，結果慘敗。如今，掌握立法院多數席次的民進黨，乾脆跳開選舉戰場，轉而把目標鎖定修正《農會法》，明訂全國農會「應有中央主管機關指派理、監事」，且名額最高可達1/3。

對此，來自嘉義，熟稔農會系統的國民黨立委翁重鈞抨擊，就是繼農田水利會之後，政府進一步介入全國農會，把農會變成執政黨在操控，這絕對是違反民意的修法，「開民主倒車，實在太離譜！」

這項由民進黨立委蘇治芬提出的《農會法》修正草案，今已在立法院院會完成一讀程序，送交經濟委員會進行實質審查。預料在民進黨團的人數優勢下，未來該草案極可能順利完成三讀，屆時全國農會的理、監事將有1/3員額改由政府官派，地方派系恐將面臨大洗牌，有助於綠營地方派系的經營，讓執政更穩固。

蔡政府在2016年執政後，為求長期執政，嘗試把手深入農會及水利會。2017年時，民進黨中央就成立「農會與農田水利會小組」，由英派掌門人、綠委陳明文擔任召集人，目標就是先拿下全國農會1/3席次，結果踢到鐵板，敗北做收。

面對「選舉途徑」受阻，民進黨在2018年就在立法院部隊的主導下，通過《農田水利會組織通則》修正案，直接將農田水利會改制為公務機關，停止辦理會長及會務委員選舉；並設下落日條款，讓當時的現任會長任期，是到今年的9月30日截止，10月1日起的新任會長，則全改由政府官派，撼動藍營派系根基。

如今，為進一步囊擴地方派系，繼《農田水利會組織通則》後，如今開始著手修正《農會法》。

整部《農會法》共51條，而根據蘇治芬提出的修正草案，只精準鎖定最關鍵的第19條進行修正，準備將原條文「農會理、監事應分別互選一人為理事長與常務監事」，修正為「全國農會之理事會、監事會，除由會員（代表）依第一項第四款、第五款選任外，並應有中央主管機關指派之理事、監事，且其指派之理事、監事不得超過全體理事、監事名額之三分之一。」

簡言之，就是將全國農會理、監事的1/3員額，改為政府官派。

蘇治芬指出，農會為公益社團法人，接受政府委託執行政策，並參與農產運銷公司、全國農業金庫、合作金庫銀行的經營權，涉及公共事務。因此，應由政府指派專家理事、監事參與運作，而專家理事、監事可由基層農會總幹事、專家學者及縣市政府等人擔任，以維護農業政策的連貫性。

當草案完成一讀程序後，翁重鈞表示，人家農會有自己的會員，再由會員選出代表，進而選出理事、遴聘總幹事；而總幹事還必須經過農委會的審查小組進行資格審查，也才有資格參加遴聘，早就有一套嚴謹的運作制度。

翁重鈞說，政府在一般的果菜市場因為有資金資助，所以算是股東；又或者像是農業金庫因為有政府的投資，所以官方有權介入。相反的，全國農會的理、監事，是由會員一票一票選出來，根本就不具任何股東身分的政府，卻想操控理、監事的資格，實在是太離譜，簡直是在大開民主倒車。

他強調，各級農會的制度是環環相扣，尤其農會並非一般的公務單位，現在這項修法，就等於是要實質控制全國農會。

不僅如此，翁重鈞表示，所有人都曉得提出草案的蘇治芬，與目前全國農會總幹事張永成在地方上分屬不同陣營，今天蘇治芬的提案，不只是想影響全國農會的選舉與遴聘，「感覺上也是把地方的事情弄到全國農會，針對性太強了」。

(中時 )