「籃球之神」喬丹的紀錄片《最後一舞》在播出後引起廣大討論，除了裡面許多爭議引發熱議之外，在新冠肺炎期間這部紀錄片成為球迷的心靈寄託。美媒《Bleacher Report》評點大聯盟近40年來最接近喬丹等級的球員，「洋基隊長」吉特（Derek Jeter）僅排在第2，第1是被稱為「棒球英雄」的傳奇球星小葛瑞菲(Ken Griffey Jr.)。

記者夏佛（Jacob Shafer）直言，《最後一舞》教給他的東西，就是喬丹是名符其實的「山羊（Greatest Of All Time，縮寫是GOAT）」。他認為在棒球或任何其他運動中，都沒有能和喬丹在籃球界一樣地位的人物。以大聯盟來說，除了貝比魯斯或泰德威廉斯（Ted Williams）近百年前的歷史名將，他試圖在近40年找尋數據、成績、影響力能被稱為「棒壇喬丹」的球員。

普侯斯在巔峰時創下不少紀錄。（資料照／美聯社）

「生化人」普侯斯(Albert Pujols)排在第8，夏佛認為他最像喬丹的特質是「保持優秀」，普侯斯曾入選過10次明星賽，入選3次美聯最有價值球員，在2001年到2011年間效力紅雀時贏過2次世界大賽冠軍，是當時最出色的球員，儘管現在他年齡已漸漸增長，不過在巔峰時仍創下許多紀錄。

天使隊球星卓奧特是近年被認為實力最好的球員之一。（美聯社資料照）

第5是目前活躍的「神鱒」卓奧特（Mike Trout），最像喬丹的特質則是「毫無爭議的最佳球員」，卓奧特各項指標都在水準之上，有擊球能力、有力量、有速度、守備也不差，且還在28歲的黃金時期，連隊友普侯斯都曾說，「現在看著卓奧特，他每晚都會做一些特別的事，就像喬丹一樣。」

不過夏佛也提到，卓奧特有兩點和喬丹不同，明星特質和總冠軍數量。卓奧特個性低調，去年在暢銷球衣排行榜中僅排第9，而且他從未拿下過世界大賽冠軍，不過喬丹也是直到28歲才拿下第1枚戒指。

第2名是永遠的「洋基隊長」吉特，他有著優良的冠軍血統以及幾乎0負評的聲譽，他入選過14次明星賽，拿下過5次冠軍，更是1990年至2000年洋基4度冠軍的「洋基王朝」成員。而吉特與喬丹也保有不錯的友誼，2017年吉特退役時喬丹也曾向他致敬。

生涯630轟的小葛瑞菲成為史上得票率最高入主名人堂的球星。（美聯社資料照）

第1名是名人堂球星小葛瑞菲，他之所以能被評選為第一，就是因為他的傑出表現也結合了市場性。他被認為是近年大聯盟最接近喬丹等級的球員，夏佛認為他有迷人笑容、令人舒暢的揮棒，以及總是反戴的帽子成為他的招牌，他成為商場寵兒，帶有龐大的商業價值，包含他自己的Nike Air球鞋系列。

他入選過13次明星賽，更獲選過美聯最有價值球員，以630支全壘打結束職業生涯，拿過3次全壘打大賽冠軍，卻從沒拿過世界大賽戒指，這點也成為最令人感嘆的。因此夏佛說，沒有任何大聯盟球員能媲美喬丹。

完整排名：

第9：龐加納（Madison Bumgarner）

第8：普侯斯（Albert Pujols）

第7：小瑞普肯（Cal Ripken Jr.）

第6：A-Rod（Alex Rodriguez）

第5：卓奧特（Mike Trout）

第4：韓德森（Rickey Henderson）

第3：邦茲（Barry Bonds）

第2：吉特（Derek Jeter）

第1：小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）

(中時 )