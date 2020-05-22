台中市霧峰及烏日區稻米災損，即日起可至公所申請補助。（農業局提供／陳淑娥台中傳真）

4月中旬低溫造成台中市霧峰及烏日區稻米（台農71號）災損，已獲農委會公告為現金救助地區，台中市農業局22日表示，救助額度每公頃1萬8000元，受災農民即日起可向受災地區公所提出申請，至6月1日止。

農業局表示，霧峰及烏日區稻米（台農71號）災損部分，經與中央農業單位、公所人員現場勘查，發現部分水稻稻穗出現穎花退化、空包彈情形，造成減產，因此農業局於5月18日函送農產業災害勘查報告表予農糧署轉陳農委會，獲農委會公告為辦理稻米現金救助地區。

農業局指出，霧峰及烏日區台農71號稻米現金救助額度為每公頃1萬8000元，受災農民即日起至6月1日止，攜帶國民身分證、存款簿及土地登記謄本等向受災地區公所提出申請；非土地所有權人者，應另檢附委託經營契約書或租賃契約書或土地使用同意書。

農業局指出，除現金救助外，針對霧峰及烏日區台農71號稻米災損農民，則再加碼補助購買清園藥劑或有機質肥料每公頃1800元，全力協助農民復耕。

(中時 )