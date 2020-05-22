針對前一天(21日)wecare高雄發動20位律師聲援罷韓，國民黨高雄巿議員22日指出，其中有張文宣落款為「中華民國法務部」，質疑真假？如文宣是真，難不成又是打韓國家隊的最新力作，如果是假，法務部被盜官銜，都不出聲嗎？

國民黨巿議員陳麗娜指出，wecare高雄昨天拿出一張法務部落款的文宣貼在臉書上，是要對278萬巿民做法律恐嚇嗎？列出這樣的條文是要恐嚇誰？如果文宣是真？可說是中央繼交通部、中選會、高鐵後，打韓的又一新作品。

陳麗娜批評，wecare高雄過去在眾籌平台募款、發文宣、連署內容不符，均有違反相關法律之虞，但法務部、中選會一直沒處理，可說對罷韓相關的都輕輕帶過，但這張「法務部」文宣如果是假，至少已涉犯偽造文書及選罷法。

同黨議員陳若翠表示，前陣子有支持韓國瑜的文宣，綠營說沒署名是黑函，這張有法務部落款的文宣沒署名，如果法務部也否認，依雙標黨標準，就是違反選罷法，那法務部要不要辦？不說明的話如何讓人相信國家隊沒打韓。

(中時 )