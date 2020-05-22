瑞基(4171)捐贈中央流行疫情指揮中心防疫設備，包含POCKIT Central全自動核酸分析儀五組；新型冠狀病毒檢測試劑拾組；新型冠狀病毒檢測試劑陽性對照組伍組與相關配件等，予中央流行疫情指揮中心，計畫將防疫設備佈建於澎湖、金門、馬祖、綠島與蘭嶼，協助外島防疫。

瑞基董事長劉正忠說，公司發展的過程中，多次獲得政府相關單位協助。如今POCKIT Central與新冠病毒檢測試劑通過國家檢驗，更應發揮所長，善盡企業社會責任，回饋大眾。今捐贈的POCKIT Central全自動核酸檢測平台（包含分析儀與試劑），具有體積小，反應時間短，容易操作的特性，可將整體核酸檢測流程簡化，從核酸萃取、核酸擴增及檢測結果判讀，完全自動化，整體反應時間縮短至85分鐘，便可得到品質同等於一流國家實驗室的結果，為國人爭取黃金治療與最佳防疫時機，非常適用於離島，邊境及遠程防疫監控。

瑞基新型冠狀病毒試劑4月20日取得CE-IVD認證，目前積極進行IVD外銷許可申請；印度、韓國、馬來西亞、英國、巴拿馬的代理商已積極與當地政府單位安排產品測試、緊急專案申請或醫療器材註冊等事宜；歐洲國家包含義、西、德等國亦積極洽詢中。

(時報資訊)