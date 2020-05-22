新冠肺炎延燒之際，全球口罩一片難求，新北市鶯歌區口罩工廠黃姓女員工，趁大夜班四下無人，從工廠竊走1萬多片醫療用口罩，私賣給王姓友人，獲利3萬多元，黃姓友人再以每片5元轉賣他人，直到工廠負責人察覺數量短缺後報警，警方依《竊盜》、《傳染病防治條例》等罪將2人移送偵辦。

據了解，監守自盜的黃姓女員工為44歲外籍女子，在公司安排下進入口罩工廠上大夜班，上月起趁著深夜時段人潮疏散，4度竊取工廠內醫療用口罩，共1萬4000多片，以每片3元價格，私售給45歲王姓友人，王姓友人再以每片5元變賣給不特定人士圖利。

工廠負責人日前察覺數量短缺，調閱監視器後，發現黃女形跡鬼祟，憤而報警抓賊；黃女到後對犯行坦承不諱，主動交付剩餘的3500片口罩。收受贓物的王女到案後，也主動交付贓物口罩5406片供警方查扣，全案共追回8906片贓物口罩。

(中時 )