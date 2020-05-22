始終不願意在大眾面前戴口罩的美國總統川普在參觀已改生產口罩和其他醫療設備的福特工廠時表示，他終於克服厭惡感，戴上對抗新冠病毒的利器，但媒體只拍到他反覆的在看手裡的口罩，川普仍不願在鏡頭前出現他戴口罩的樣子。不過，川普私下戴口罩的畫面，仍流出到媒體手中。

川普（Donald Trump）在參觀位於密西根州伊普西蘭蒂市（Ypsilanti）的福特（Ford）汽車工廠時，拿起一個口罩，向媒體表示「我之前有戴口罩，我在後面有戴一個，但我不想讓媒體看到」。在鏡頭前，除了川普之外，在工廠參觀的每一位幾乎都有戴口罩，以符合相關規定。

雖然密西根州檢察官表示，川普不顧規定，在鏡頭前刻意不戴口罩，「正是向外界傳達可能是最糟糕的訊息」。不過，據八卦雜誌《TMZ》指出，有人向該媒體提供了川普戴上口罩的照片。從照片顯示，川普當時正在參觀福特工廠的生產醫療產品線，但可能是他或其他幕僚沒有注意到，有人偷偷拍下了這張照。

Donald Trump Wears Mask at Ford Plant https://t.co/Q3QOvNVl71 — TMZ (@TMZ) May 22, 2020

對於川普堅持不在鏡頭前戴口罩， CNN指出，川普的總統形象是透過媒體鏡頭形塑出的，「他非常、非常關注他是如何被呈現在鏡頭前，而觀眾又是如何認知他；他希望自己的公眾形象可以是堅強無所畏懼的領袖」，所以在他心目中認定，戴口罩自然是規定，「但並不包括在舞台前」。

另外，《紐時》先前也分析指出，川普的助手曾表示，川普抵制口罩在一定程度上是因為不想讓自己看上去顯得荒謬，「雖然這聽起來才荒謬，但與川普式大男子主義的扭曲邏輯相稱：口罩是給弱者，也就是『魯蛇』準備的，而他是完全的強者」。

(中時電子報)