台鐵新豐=竹北間恢復雙線行車 12:532020/05/22 中時電子報 何立雯 、 徐秀娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 豪雨致土石滑落，台鐵新豐=竹北間單線行車。（圖／Shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 （1:17更新）台鐵表示，新豐=竹北間東正線(97公里100公尺處)因豪雨致土石滑落侵入路線，改西正線單線行車，工務單位於12:57搶修完成，該處限速40公里慢行，路線恢復雙線行車，影響10列119分1365人。 豪大雨不斷，台鐵路線也遭殃！台鐵局表示，今上午11時36分，新豐=竹北間東線(K97+100處)，因豪雨致土石滑落侵入至路線內，目前新豐=竹北間以西線單線行車，各次南下、北上列車有延誤情形。 (中時電子報) #新豐 #竹北 #豪雨 #土石滑落 #台鐵 也許您會感興趣 推薦閱讀 台鐵紓困獲招商業者承諾 補貼金下放下游店家 04:102020/05/18 投資理財 交長要求台鐵 適度開放北車 04:102020/05/19 生活新聞 北車大廳禁坐令交長介入 指示台鐵評估一切如常 11:072020/05/19 生活 520起全家也能買到台鐵便當 8種便當任你選 17:312020/05/19 生活 台鐵便當進軍全家！520全台開賣 17:102020/05/19 生活 台鐵攜手全家 國家便當隊開賣 04:102020/05/20 財經要聞 三路齊發 台鐵要當品牌授權王 04:102020/05/20 財經要聞 梅雨鋒面這天最恐怖 降雨熱點曝光 08:162020/05/20 生活 梅雨鋒面長兩顆「豪雨製造機」 賈新興曝位置 09:512020/05/22 生活 台鐵紓困微風商家吃不到？綠委接獲陳情 12:402020/05/22 生活 生活熱門新聞 運來了！命理師：這3生肖520後財運最旺 - 生活 不斷更新》豪雨暴襲全台 停班停課一覽表 - 生活 梅雨鋒面長兩顆「豪雨製造機」 賈新興曝位置 - 生活 梅雨季見這大不妙 鄭明典曝超危險 - 生活 520 LINE更新了！左下多一個按鍵用戶狂讚：實在太好用 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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