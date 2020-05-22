（1:17更新）台鐵表示，新豐=竹北間東正線(97公里100公尺處)因豪雨致土石滑落侵入路線，改西正線單線行車，工務單位於12:57搶修完成，該處限速40公里慢行，路線恢復雙線行車，影響10列119分1365人。

豪大雨不斷，台鐵路線也遭殃！台鐵局表示，今上午11時36分，新豐=竹北間東線(K97+100處)，因豪雨致土石滑落侵入至路線內，目前新豐=竹北間以西線單線行車，各次南下、北上列車有延誤情形。

(中時電子報)