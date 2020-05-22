罷韓投票在即，韓陣營認為罷韓連署「偷跑」，第一次聲請停止執行遭駁確定，本月11日第二度提出聲請，但台北高等行政法院審理後，今又裁定駁回，可抗告。

裁定指出，中央選舉委員會4月17日宣告罷韓案成立，依選罷法規定，應於成立20日至60日內舉行投票，可知最遲會在6月16日投票，但韓陣營卻遲至5月11日才提起訴願，隔天再以訴願機關故意怠於審查、救濟不及為由聲請停止執行，可見時間上的急迫性可歸責於韓陣營自身延宕所致。

裁定並指，選罷法明文規定公職人員就職未滿1年不得「提出」罷免案，並未限制形成罷免共識的提議活動，難認中選會審核通過第一階段連署，有違法情形。

另韓陣營主張違法罷免將對其參政平等權、名譽權及任期造成難以回復的急迫損害，北高行認為民眾投票是本於個人意志自行決定，不會罷韓案成立處分左右，此部分只是韓陣營的個人臆測，而非主觀權利或法律上利益所即受的侵害。

(中時 )