民調結果。(圖/翻攝自台灣基進臉書)

台灣基進黨22日公布最新罷韓民調，對比平面媒體在6日至8日做的民調，一定會投票的人從50.2％下降到34.5％，不會去投票的人則從24.7％上升到33.8％，顯見韓國瑜「不投票」的呼籲發酵。

台灣基進委託民調公司，在18號、19日兩天做了一份最新罷免民調。

數據顯示，對罷免支持度佔54.4％，台灣基進新聞部副主任張博洋強調，此數據和前幾次罷韓民調一樣、穩定過半，顯見高雄市民對於罷免投票的意志堅定。

在投票率部分，台灣基進黨主席陳奕齊則說，一定會投票的民調從50.2％下降到34.5％，推測可能轉為不投票或是態度搖擺，有可能是韓造成這些人心生畏懼。

但陳奕齊指出，原本50.2％會出門投票的人中，只有65％的人會投同意票，現在雖然投票率下降到34.5％，但其中卻有92.6％民眾表示會投下同意票，代表投票意志堅定。換句話說，只有韓粉反對票流失，但是同意票流失的幅度其實非常低。

陳奕齊補充，本次民調也做了《民眾期待新市長解決的問題》，發現有28.7％的民眾關心經濟就業問題，顯示韓「高雄發大財」口號並未實踐。

(中時電子報)