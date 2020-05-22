豪雨解除缺水危機 蘇揆再指示各部會及國軍嚴陣以待 13:102020/05/22 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 政院要求國軍及各部會嚴防豪雨(蘇揆臉書擷圖) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 連日豪雨襲台，讓民眾備受不便，行政院發言人丁怡銘今天(22日)表示，蘇揆已指示各部會及國軍嚴陣以待。 豪雨帶來台各地大小不一的災情，蘇揆昨指示各部會嚴陣以待。今天則要求國軍也要做好準備。 丁怡銘說，經各部會向政院回報，昨(21)日的雨勢已經暫時解決缺水危機，但是因應豪雨，蘇貞昌院長昨天早上就已交代相關部會緊盯動態，各縣市有任何需要中央協助的地方，務必協助投入防災與救災，因此昨晚各部會以及國軍都嚴陣以待。 (中時 ) #豪雨 #行政院 #蘇貞昌 #丁怡銘 也許您會感興趣 推薦閱讀 勞保將破產 勞長：行政院已同意明年再撥200億 11:012020/05/18 生活 蘇貞昌內閣底定 辦公室主任黃致達升任政委 17:502020/05/18 政治 直播》蘇貞昌新內閣 人事名單完整公布 09:232020/05/19 政治 政院內閣人事記者會 新任發言人首次亮相 16:012020/05/19 政治 一粒卡臣紅到日本 發想真相竟是 17:112020/05/19 政治 丁怡銘：政院520下午舉行臨時院會拍開學照 20:412020/05/19 政治 梅雨鋒面這天最恐怖 降雨熱點曝光 08:162020/05/20 生活 行政院擬7月推出振興券 立委建議時程提前、提高金額 13:542020/05/20 政治 女性閣員比例太低 性平會釀集體請辭 蘇揆緊急溝通 22:392020/05/21 政治 梅雨鋒面長兩顆「豪雨製造機」 賈新興曝位置 09:512020/05/22 生活 政治熱門新聞 高雄人回報淹水 左營一張圖網友全驚呆... - 政治 高雄這水淹成河？在地韓粉直播開嗆了！ - 政治 高雄為何積水？綠議員這一幕竟打臉陳菊！ - 政治 高雄年輕人炮火猛：「前後朝」沒比較就沒傷害 - 政治 蔡民調太怪？夏春湧爆：台灣恐陷入空前危機！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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