連日豪雨襲台，讓民眾備受不便，行政院發言人丁怡銘今天(22日)表示，蘇揆已指示各部會及國軍嚴陣以待。

豪雨帶來台各地大小不一的災情，蘇揆昨指示各部會嚴陣以待。今天則要求國軍也要做好準備。

丁怡銘說，經各部會向政院回報，昨(21)日的雨勢已經暫時解決缺水危機，但是因應豪雨，蘇貞昌院長昨天早上就已交代相關部會緊盯動態，各縣市有任何需要中央協助的地方，務必協助投入防災與救災，因此昨晚各部會以及國軍都嚴陣以待。

(中時 )